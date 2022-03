Virkeligheden overhaler Netflix

Af: Jesper Emke Clausen (jc@bmf1.dk) d. 14/3 2022 klokken 23:03

Drive To Survive er blevet et fænomen:Dokumentaren har i den grad været med til at booste Formel 1’s popularitet verden over men især i USA til hidtil usete højder.Siden første sæson af Drive To Survive dokumenterede F1-sæsonen 2018 har Netflix-serien formået at give et indblik i den ellers meget lukkede F1-paddock og løfte sløret for de interne kampe og stridigheder bag kulisserne.Sæson 4 er ingen undtagelse: Som F1-fan og seer følger man forskellige kørere og teams på nært hold igennem 10 afsnit.Især afsnit 4 om Haas og deres russiske sponsor og kører skal fremhæves som særdeles spændende, fordi det giver indblik i, hvor dysfunktionelt Haas rent faktisk fungerede med Mazepin senior som sponsor og Mazepin junior som kører.Det er nærmest tåkrummende pinligt at overvære den giftige stemning hos Haas, der skyldes Nikita og Dmitri Mazepins permanente surmuleri og trusler over for Günther Steiner og Jesper Carlsen.Til gengæld er afsnit 4 om Haas er et bevis på, at Drive To Survive kan fortælle de helt særlige historier, da dokumentaren formår at indfange stemningen i en bestemt presset situation.Afsnit 4 viser, at Drive To Survive fungerer bedst, når dokumentaren leger fluen på væggen hos de forskellige teams.Men selv afsnit 4 har den grundlæggende svaghed, at Netflix gerne vil fortælle en positiv historie om Mazepin til sidst – bl.a. ved at fremhæve, at Nikita Mazepin var den første til at skifte til intermediate-dæk, da det begyndte at regne til sidst under Ruslands grandprix og derfor tog det rigtige valg før andre.Men lige meget hjalp det, for Mazepin – hvis navn skal udtales med trykket på anden stavelse, altså Ma’zé-pin, - sluttede alligevel sidst.Og så er vi tilbage til en anden af de helt store svagheder ved Drive To Survive:Netflix synes at ville tilrettelægge virkeligheden i Formel 1, så historierne kan sælges bedst muligt på alle markeder – og helst de største markeder.Selv om Drive To Survive sæson 4 kommer godt rundt om teams som Haas, Williams og McLaren og især kørere som Ricciardo, Russell og Sainz, så mangler man som Formel 1-fan at høre fra Fernando Alonso, Kimi Räikkönen og ikke mindst Max Verstappen, som boykotter Netflix, fordi Netflix efter hans mening overdramatiserer deres fortælling.Max Verstappen har desværre ret - og at Drive To Survive må undvære Verstappen, er et af dokumentarens helt store problemer.Drive To Survive følger samme opskrift som de tidligere sæsoner og prøver igen på at skabe drama mellem kørere og de forskellige teams på en måde, som til tider virker overdramatiseret og kunstigt iscenesat.F1-kommentatoren Will Buxton får masser af taletid til at fyre Formel 1-klicheer af, og på et eller tidspunkt begynder det at irritere en smule: man har hørt det hele før i de andre sæsoner…Dermed kører Drive To Survive fortællerteknisk i tomgang – som F1-fan og seer kender man på en ene side udfaldet af løbene og sæsonen, og på den anden side kender man langsomt Netflixs virkemidler til at fortælle historien.Endnu en svaghed ved Drive To Survive sæson 4 er, at de forskellige interviews med kørere og teamchefer virker optaget den samme dag:Man sidder tilbage med fornemmelsen af, at kørerne udtaler sig hypotetisk om løb eller situationer, de godt kender udfaldet af:Det virker f.eks. som bevidst skuespil, når Daniel Ricciardo i det ene øjeblik lettere deprimeret fortæller om sin kamp og problemer med at finde sig til rette hos McLaren, for derefter i det næste at fortælle, hvor glad han pludseligt er for teamet og for at vinde på Monza – i et hug.Det helt store drama foregår selvfølgelig mellem Red Bulls Christian Horner og Mercedes’ Toto Wolff i løbet af sæsonen, som egentlig fortælles ret sobert, især i de sidste to afsnit – men da Drive To Survive slutter brat efter det sidste F1-løb i Abu Dhabi, når man slet ikke at få det dramatiske efterspil mellem FIA, Mercedes og Red Bull med.Og dermed ender Netflix med at blive overhalet af Formel 1’s virkelighed - det helt store drama efter Abu Dhabis grandprix udelades: Dramaet og protesterne fra Mercedes, der førte til fyringen af Michael Masi, nævnes ikke med et eneste ord.Her kunne man som Formel 1-fan virkelig have haft brug for Netflix til at give et indblik bag kulisserne lige efter Abu Dhabis grandprix – men det sker ikke.Og det er især ærgerligt, fordi vi har haft en af de mest spændende – hvis ikke den mest spændende – sæson i Formel 1 nogensinde.Derfor bliver man nødt til at stille et alvorligt spørgsmål: Hvem har Netflix egentlig tænkt på som værende målgruppen for Drive To Survive sæson 4?Er Drive To Survive lavet til de trofaste og engagerede Formel 1-fans, eller er dokumentaren nærmere rettet mod dem, der kun af og til ser Formel 1 for underholdningens skyld?Sæson 4 synes desværre at ramme den sidstnævnte målgruppe…Drive To Survive skuffer ved blot at genfortælle hele sæsonen på en for poleret og marketingagtig måde, og dermed ender sæson 4 desværre med at blive det svage led i Drive To Survive-sæsonerne.Selv om Drive To Survive sæson 4 ikke er en komplet fortællerteknisk fiasko eller spild af tid, sidder man alligevel tilbage med følelsen af, at der mangler noget: Vi mangler Formel 1-forløsningen og den overraskende historie i den sport, vi holder så meget af.Man kan håbe på, at Netflix i fremtiden vil køre serien i pit og skifte de slidte dele og fokusere mere på dens stærke sider, nemlig at give indblik i de afgørende og interessante øjeblikke i løbet af F1-sæsonen, for i sæson 4 mangler der desværre for mange af dem – på trods af en fantastisk sæson.BMF1's bedømmelse: 3 ud af 6 stjerner.