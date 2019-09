Kevin: Straffen er rent bullshit

Af: Peter Hartig (pha@bmf1.dk) d. 29/9 2019 klokken 20:09

Det så længe temmelig godt ud for Kevin Magnussen, som lå til en slutplacering blandt de 6-7 forreste - lige indtil danskeren lavede en bremsefejl i sving 2, som tvang ham fortsætte ud i afkørselsområdet, hvorefter Haas-køreren fortsatte ud på banen igen.



Afkørslen resulterede i en 5-sekunders tidsstraf, hvilket skyldtes at Magnussen, ifølge stewards, skulle være drejet venstre om polystyren-keglerne og derefter til højre og ind på banen igen. Imidlertid havde Haas-raceren så meget fart på, at manøvren til venstre ikke var mulig.



Umiddelbart efter hændelsen rapporterede Magnussen på radioen, at det ville have været for farligt at dreje til venstre omkring keglerne.



Tidsstraffen fik Haas-teamet op i det røde felt, og ikke mindst hovedpersonen følte sig alt for hårdt og urimeligt dømt i forhold til forseelsens omfang og efter løbet udtrykte Magnussen stærk irritation over dommen, som berøvede ham et point.



"Den dom er det rene bullshit," lød det fra Kevin Magnussen.



"I forvejen er sving 2 et 'crap corner'... det er bare så idiotisk... hvorfor ikke bare fylde noget grus eller sten i det."



"Da jeg endelig kom ud af svinget havde jeg tonsvis af skidt på dækkene og tabte hel***** meget tid - og bliver så straffet for min egen fejl."



"FIA havde overhovedet ikke behøvedes at gøre noget som helst, men alligevel gav de mig en straf."



"I så fald skulle jeg have stoppet bilen og drejet meget skarpt til venstre for at køre omkring begge to (keglerne, red.)," lød det fra den 26-årige dansker.



"Jeg taber en position, jeg har skidt på dækkene i resten af omgangene, jeg taber en masse omgangstid... jeg ville være meget bedre stillet, hvis jeg havde ladet Perez komme forbi, blive på banen og trække ind bag ham."



"Så jeg var allerede blevet straffet på en naturlig måde, og sådan burde det også have været."



"Vi havde fået at vide, at hvis vi missede begge 'curbs', så skulle vi passere forbi begge kegler. Jeg missede halvanden 'curb', så det er i det grå område," mente Magnussen.



Teamchef Günther Steiner var også stærkt utilfreds med stewards beslutning om at straffe teamets kører.



"Hvis det ikke havde været for en idiotisk steward, så havde vi sluttet på ottende-pladsen," lød det fra en vred Steiner.



Efter løbet sendte Magnussen en opdatering på sin Facebook-profil, som tydeligvis var adresseret til Sving 2 og løbets stewards.



“Sausage kerbs.... It sounds as stupid as it is. Had a great time though and we were looking set for P8 until I got a sausage penalty. Great effort from the whole team. Looks like we’re making progress 📈 Now on to Suzuka which is one of the most awesome racetracks in the world 💪🏻💪🏻.”



Magnussen sluttede på P9 efter at måtte aflevere sin tilkæmpede P8 til Lando Norris i McLaren.